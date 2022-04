Cannabis: 2 frappes policières à Windsor et à Waterloo

Le 5 avril, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC du Val St-François ont effectué une opération en matière de lutte contre le cannabis à Windsor.

La perquisition a été réalisée à un domicile de la rue Greenlay Sud.

Celle-ci a notamment permis de procéder à la saisie d'environ 250 grammes de cocottes de cannabis, d'une soixante de grammes de substance dérivée du cannabis, de cocaïne, de comprimés de méthamphétamine, de cigarettes de contrebande ainsi que d'une arme prohibée.

« Les policiers ont également procédé à l'arrestation d'un homme de 35 ans suspecté d'être impliqué dans le trafic de stupéfiants. Ce dernier comparaitra ultérieurement pour faire face à différentes accusations en lien avec cette opération policière », explique Aurélie Guindon, relationniste de la SQ.

SECONDE FRAPPE

Le 6 avril, les policiers de la MRC de la Haute-Yamaska ont effectué une autre opération en lien avec le cannabis, mais cette fois à Waterloo.

Une perquisition a été réalisée à un domicile de la rue Young, et a notamment permis la saisie de plus de 3 kilos de cannabis, d'environ 500 grammes de haschich, d'environ 300 comprimés de méthamphétamine, de 800 cigarettes de contrebande ainsi que de plus de 1 200$.

Les policiers ont arrêté un homme de 38 ans suspecté d'être impliqué dans le trafic de stupéfiants.

« Ce dernier a été gardé détenu pour comparution cet après-midi en lien avec cette opération policière, puisqu'il faisait également l'objet de deux mandats d'arrestation », explique la porte-parole.

Les citoyens peuvent transmettre toute information relative à la production ou au trafic de marijuana de manière confidentielle en communiquant avec la Centrale de l'information criminelle au 1 800 659-4264.