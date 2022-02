Carnaval de Sherbrooke 2022 : activités de jour, de nuit et en ligne

C'est le retour du Carnaval de Sherbrooke au parc Jacques-Cartier du 25 au 28 février. L’organisation propose une édition hybride avec des activités au parc et de l’animation virtuelle qui sauront plaire à tous les membres de la famille.

Trois volets seront offerts lors de ces 4 journées d'activités, un carnaval de jour, de nuit et en ligne.

Le 26, le 27 et le 28 février entre 9 h et 16 h, les citoyens pourront venir relever les défis du parcours Ninja et mettre à l’épreuve leurs habiletés physiques. Lors du Carnaval de jour, quelques surprises attendront également petits et grands, de même que de l'animation et des mascottes.



C'est du 25 au 27 février entre 18h et 23h que se déroulera le Carnaval de nuit. Les citoyens pourront découvrir en famille le parcours Glace et Lumière Desjardins du parc Jacques-Cartier, qui permettra d’admirer 10 sculptures de glace de grandeur nature. Jeux de lumière, musique et personnages animés seront également de la partie. Un coin chaleur avec feu pour se réchauffer sera d'ailleurs à la disposition des visiteurs.Sur place, de tacos, des douceurs de l’érable et des confiseries pourront être dégustés.

Les places sont toutefois limitées. Les gens doivent réserver pour le Carnaval de jour et le Carnaval de nuit en ligne au CarnavalDeSherbrooke.ca dès le 11 février à 8 h.

ACTIVITÉS VIRTUELLES

En direct de la page Facebook du Carnaval, l’organisation proposera des capsules d’animation pour le Carnaval en ligne. Le 26, le 27 et 28 février, des capsules qui feront bouger tous les membres de la famille seront diffusées à 9 h et à 10 h. Au programme: 6 capsules de zumba, yoga, cardio boxe, lecture d’un conte, initiation à la dance Hip Hop et une activité de cardio hit pendant 3 jours.

De plus, devant le succès et l’appréciation des gens lors de l’édition 2021, l’équipe, en collaboration avec 2 restaurateurs de Sherbrooke, proposera des ateliers culinaires pour préparer les soupers en famille.



Pour plus d'information, veuillez visiter le site Web du Carnaval.