Cas de COVID-19 à la baisse en Estrie

La situation est encourageante, en Estrie, alors que les cas confirmés continuent de diminuer. Toutefois, un décès de plus est comptabilisé.

11 cas de COVID-19 sont enregistrés aujourd'hui dans la région pour un cumulatif de 11 994. 12 cas de variant de la souche du Royaume-Uni sont maintenant confirmés, 97 sont sous surveillance par criblage.

Les hospitalisations sont stables. Toutefois, le virus a fait une autre victime, pour un total de 321. Les autorités de la santé n'ont pas précisé si ce nouveau décès est lié à une éclosion ou à un cas dans la communauté.

Près de 57 000 doses de vaccin ont été injectées jusqu'à présent, en Estrie, ce qui représente un taux de vaccination de 11,6 %. Les tranches d'âges ayant la plus grande couverture vaccinale sont les 80 ans et plus (61,6 %) et les 70-79 ans (36,8 %).