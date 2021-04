Cas de COVID-19 : Hausse marquée en Estrie

L'Estrie enregistre aujourd'hui une forte hausse des cas de COVID-19. 65 personnes de plus ont reçu un résultat positif dans les dernières 24 heures, portant le total de cas confirmés à 12 884 depuis le début de la crise sanitaire.

La majorité des cas recensés se retrouvent dans les secteurs de Sherbrooke (+29) et du Granit (+13). À la grandeur du territoire, plus d'une trentaine d'éclosions sont en cours. Les autres indicateurs, soit les décès et les hospitalisations, sont stables.

La santé publique de l'Estrie doit avoir une rencontre importante cet après-midi avec l'équipe du Dr Horacio Arruda pour fixer la suite des choses. La question du maintien de la région en zone orange ou de son passage en rouge sera assurément discutée.

Plus de 140 000 personnes ont été vaccinées, pour un taux de couverture de 28,6 %. La moitié des personnes âgées de 60 à 69 ans ont reçu une première dose.

Transfert de patients

Des patients de la Beauce pourront être transférés à l'unité COVID de Sherbrooke. Actuellement, 3 usagers qui ne résident pas dans la région sont hospitalisés dans l'un de nos centres désignés, selon le CIUSSS.

« Il n'y a pas de nombre prédéterminé de lits réservés à des usagers d'autres régions. Les transferts se font selon la capacité des établissements à accueillir des patients COVID dans les lits prévus », indique par courriel la conseillère aux communications du CIUSSS de l'Estrie - CHUS, Geneviève Lemay.

Les autorités de la santé affirment qu'il n'y a aucun enjeu de capacité hospitalière, pour le moment.

La troisième vague frappe fort en Chaudière-Appalaches. Il est impossible de transférer les patients de la région vers la Capitale-Nationale, comme les hôpitaux de Québec sont aussi débordés.

L'Estrie a accueilli des patients d'autres régions lors des deux premières vagues.