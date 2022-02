Centres de dépistage maintenant accessibles aux 70 ans et plus

Dès maintenant, les personnes âgées de 70 ans et plus et les proches aidants de tous les âges, qui présentent des symptômes de la COVID-19, pourront se faire dépister dans un centre de dépistage en Estrie.

Les gens concernés doivent prendre rendez-vous avant de se présenter, soit par téléphone au 819 791-2526 ou en ligne au cv19quebec.ca.

Les personnes symptomatiques faisant partie des groupes suivants peuvent ainsi se rendre en centre de dépistage:

Un policier, pompier ou premier répondant; un membre du personnel de sécurité de l’Assemblée nationale;

Un membre du personnel scolaire;

Un membre du personnel d’un milieu de garde;

Une personne travaillant dans des abattoirs ou essentiel aux soins d’animaux du secteur agricole

Un travailleur étranger temporaire

Une personne pour laquelle un traitement aux anticorps monoclonaux est envisagé;

Une personne proche aidante;

Une personne de 70 ans et plus.

D'autres groupes prioritaires sont aussi éligibles. Tous les travailleurs de la santé et des services sociaux, incluant les sous-contractants fournissant des soins et des services aux usagers ou aux résidents, peuvent passer un test en clinique de dépistage.

Un usager qui reçoit ou recevra des soins et des services sociaux dans un milieu de soins ou un milieu d’hébergement, une personne sans abri ou en précarité résidentielle, une personne issue des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis vivant en communauté ou non, une personne demeurant en régions isolées ou se rendant dans ces dernières pour y travailler, une personne bénéficiant d’une exemption temporaire pour traitement et services médicaux essentiels selon Transports Canada peuvent également prendre rendez-vous.