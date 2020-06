Chaleur: la santé publique de l'Estrie en mode pré-alerte

La santé publique de l'Estrie et l'Organisation municipale de sécurité civile de Sherbrooke se placent en mode pré-alerte en raison de la chaleur.

Selon le bulletin météorologique spécial pour l'Estrie émis par Environnement Canada, l'humidité augmentera graduellement à partir de demain. Les températures pourraient alors atteindre entre 33 et 39 degrés avec le facteur humidex.

Lors de grande chaleur, votre état de santé ou celui de vos proches peut se détériorer rapidement.



Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, en collaboration avec Environnement et Changement climatique Canada, recommande de vous protéger des effets de la chaleur en prenant les mesures suivantes :



Buvez de 6 à 8 verres d'eau par jour. S'il y a lieu, suivez les indications de votre médecin concernant la quantité de liquide à boire;

Évitez de consommer des boissons alcoolisées;

Si vous le pouvez, passez au moins 2 heures par jour dans un endroit climatisé ou frais;

Prenez au moins une douche ou un bain frais par jour ou rafraîchissez votre peau plusieurs fois par jour avec une serviette mouillée;

Réduisez les efforts physiques;

Portez des vêtements légers.



Assurez-vous de :

Ne jamais laisser un enfant ou un bébé seul dans une voiture ou une pièce mal aérée, même quelques minutes;

Prendre des nouvelles de vos proches, surtout ceux qui sont en perte d'autonomie ou qui vivent seuls.

Si vous avez des questions sur votre état de santé, appelez Info-Santé 8-1-1 ou renseignez-vous auprès d'un professionnel de la santé. En cas d'urgence, appelez le 9-1-1.

- Tiré du site d'Environnement Canada

À Sherbrooke, l'ouverture des piscines se fera samedi alors que les plages ouvriront lundi. Par contre, le centre communautaire et culturel Françoise-Dunn sera ouvert du 18 au 22 juin de 13 h à 20 h. De plus, les jeux d'eau aux parcs Belvédère et Saint-Boniface sont ouverts.

À Magog, les jeux d'eau des parcs Horan, des Hautes-Sources et Omerville sont ouverts tous les jours de 8 h à 20 h. Les plages devraient aussi ouvrir lundi.

Rappelons qu'en raison de la chaleur, la SOPFEU a interdit, depuis hier, les feux à ciel ouvert dans la MRC du Granit.