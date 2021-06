Christine Labrie nommée leader parlementaire de Québec solidaire

La députée de Sherbrooke, Christine Labrie, est nommée leader parlementaire de Québec solidaire.

Elle remplacera Gabriel Nadeau-Dubois qui deviendra chef parlementaire à la place de Manon Massé lors de la prochaine rentrée parlementaire.

Christine Labrie entrera officiellement en poste le 1er août 2021.

Elle deviendra la cinquième femme à occuper ce poste dans l'histoire du Québec.

" C'est un très beau défi qu'on me confie avec ce poste stratégique. Je vais veiller à ce que les préoccupations que les citoyens nous partagent se reflètent dans les travaux de l'Assemblée nationale, et que la parole qu'ils nous transmettent sur le terrain soit entendue et écoutée par le gouvernement. C'est important pour moi que les familles du Québec et tous ceux qui nous ont élus voient que l'on travaille vraiment pour eux ", ajoute Christine Labrie.