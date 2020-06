Circonscription de Richmond : plus de 2,8 M$ pour améliorer le réseau routier

Bonne nouvelle pour les usagers de la route de la circonscription de Richmond.

Québec accorde une aide financière de plus de 2,8M$ afin d'améliorer les réseaux routiers de cinq municipalités.

« Maintenir en bon état et améliorer les routes de nos municipalités est une priorité pour les gens d’ici et pour notre gouvernement. C’est pourquoi je me réjouis de l’aide financière accordée aux municipalités de Richmond, qui permettra la réalisation de projets concrets sur leurs réseaux routiers. » -André Bachand, député de Richmond