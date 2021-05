Clinique de dépistage mobile à la Polyvalente Montignac de Lac-Mégantic

Une clinique de dépistage mobile sans rendez-vous est ouverte à Lac-Mégantic pour les élèves de la Polyvalente Montignac. Le service est offert dans la cafétéria de l'établissement scolaire.

Les élèves identifiés comme des contacts modérés peuvent se faire tester aujourd'hui, d'ici 15 h 30. Ceux considérés comme risque faible et qui ont reçu une indication de dépistage pourront le faire demain entre 10h et 12h, et entre 12h30 et 15h30.

En date d'hier, une dizaine de cas positifs ont été confirmés à la Polyvalente Montignac. L'école est fermée jusqu'au 17 mai prochain en raison des mesures spéciales d'urgence mises en place dans la MRC du Granit.