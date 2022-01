Coaticook : les travaux de réparation d'un bris d'aqueduc se poursuivent

À Coaticook, les travaux de réparation d'un bris d'aqueduc ont repris à 5 h jeudi matin.

Des équipes de la voirie s'activent au coin des rues Main Est et Gendreau. C'est un secteur que les autorités demandent d'éviter.

La circulation se fera en alternance sur la rue Main Est entre les rues Laurence et Cleveland. La rue Gendreau sera fermée entre les rues Main Est et Major. Un détour est en place.

Cette rupture d'une conduite d'aqueduc est survenue mercredi après-midi. Il s'agit d'une conduite principale. Le bris a entrainé une coupure d'eau pour la majorité du secteur urbain.

Afin de favoriser la réalimentation, la municipalité demande aux résidents de réduire leur consommation d'eau.

Il est possible que les secteurs situés plus en hauteur aient de l’eau un peu plus tard dans la journée.

Sur les réseaux sociaux, la municipalité a tenu à préciser qu'il y avait actuellement beaucoup d’air dans les tuyaux et que l'avis de faire bouillir toute l’eau de consommation pendant au moins une minute était en vigueur jusqu'à nouvel ordre.

Mercredi matin, un bris d’aqueduc est aussi survenu sur la rue Main Ouest au centre-ville.