Collecte de fonds pour aider le capitaine du Vert & Or à réaliser son rêve

Le capitaine du Vert & Or sollicite votre générosité afin de réaliser son rêve : jouer au Football dans une ligue professionnelle.

Tommy Roadley Trohatos vient de compléter sa quatrième année au sein de l'équipe sherbrookoise et souhaite plus que tout faire partie du repêchage de la CFL et de la NFL 2021.

Après avoir participé au Tropical Bowl du 15 au 18 janvier dernier à Orlando, le joueur de 24 ans s'est fait remarquer par des recruteurs des deux organisations.

« Après la fin de semaine, j'ai discuté avec quelques recruteurs des deux ligues professionnelles. Depuis, je me suis donné comme défi de tirer avantage de ces opportunités. J’ai planifié une préparation physique pour mon ‘’proday’’, avec l’aide de personnes telles que Bryan O’Malley, Anthony Tanguay, et plusieurs autres personnes. Un ‘’proday’’ consiste de tests physiques qui sont exécutés chaque année aux combines de la NFL et la CFL. Les deux ligues ont décidé d’annuler, en raison de la COVID 19.» - Tommy Roadley Trohatos

L'athlète au certificat en Travail social souhaite se perfectionner dans son sport en allant aux États-Unis s'entrainer dans un centre d'entrainement de haute performance que plusieurs joueurs professionnels fréquentent.

Or, les coûts pour une durée de six semaines s'élèvent à 10 000$.

Le footballeur a donc lancé une collecte de fonds via une page gofundme pour lui permettre de s'y rendre pour la mi-février.

Vous pouvez faire un don ici.