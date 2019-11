Collision mortelle à Granby: la victime est décédée le soir de son 23e anniversaire

On connaît maintenant l'identité du jeune conducteur qui a perdu la vie dans un accident impliquant deux véhicules hier soir sur la rue Cowie à Granby, près du chemin René.

Il s'agit de Sébastien Sirois de Saint-Césair. Il est malheureusement décédé le soir de son 23e anniversaire.

La cause de l'accident , qui est survenu vers 20h30 en face de l'Autodrome, est toujours sous enquête.

'' Toutes les possibles causes sont vérifiées par nos enquêteurs. Ce qu'on saitc'est que la chaussée était partiellement enneigée et glacée au moment de l'accident. Le véhicule de la victime aurait eu une perte de contrôle et se serait retrouvé dans la voie inverse et c'est à ce moment qu'il y a eu impact avec l'autre voiture.'' -L'agent Guy Rousseau de la police de Granby