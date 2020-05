Conclusion de la transaction entre Bell et le Groupe V Média

La transaction avec le Groupe V Média a été annoncée en juillet 2019 et approuvée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en avril dernier.

Il s'agit de la première chaîne généraliste francophone pour le groupe médiatique.

Bell s'est engagé notamment à diffuser au moins cinq heures de programmation locale par semaine pour les marchés de Montréal, Québec, Trois-Rivières, Saguenay et Sherbrooke en 2020-2021.

« Nous sommes ravis d'ajouter le premier réseau de télévision généraliste de langue française à notre portfolio, offrant ainsi aux téléspectateurs québécois une offre bonifiée en programmation d'émissions de nouvelles et de divertissement sur l'ensemble de nos plateformes. Nous sommes déterminés à élargir nos liens avec les téléspectateurs, les producteurs indépendants locaux et les annonceurs. Une nouvelle ère débute aujourd'hui, et nous sommes enthousiastes à la perspective des nouveaux développements à venir. »

- Karine Moses, présidente, Bell Média Québec et présidente, direction du Québec chez Bell, dirige l'équipe montréalaise responsable des activités quotidiennes de V et de Noovo.ca