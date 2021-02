Conditions routières difficiles en Estrie

Automobilistes, prévoyez bien vos déplacements.

Les conditions routières se détériorent en Estrie avec la neige qui tombe sans arrêt depuis quelques heures.

La chaussée est enneigée et la visibilité est réduite à plusieurs endroits.

Environnement Canada prévoit une accumulation jusqu'à 30 centimètres d'ici demain.

Ça risque d'être compliqué sur les routes pour encore plusieurs heures.

« Ce soir en revenant du travail, ça va être assez périlleux parce que l'on combine cette neige au vent. On parle de rafales allant jusqu'à 60 km/h. Il y aura donc de la poudrerie sur les routes. Les visibilités vont être réduites. On s'attend à ce que le gros de la neige se termine cette nuit, mais il va rester aux déneigeurs à faire leur travail. » - Le météorologue Dominique Martel d'Environnement Canada.

Les effectifs du Ministère des Transports sillonnent les routes en Estrie.

Les 130 camions de déneigement sont déployés.

« Le déneigement a commencé dès les premiers flocons de neige et il va être maintenu jusqu'à la fin des précipitations. Nos patrouilleurs sillonnent le réseau en permanence et on se tient prêt à intervenir selon l'évolution de la météo. » -La porte-parole du MTQ pour l'Estrie, Nomba Danielle.