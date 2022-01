Construction d'un immeuble de 68 logements au centre-ville de Sherbrooke

La revitalisation de la rue Wellington Sud au centre-ville de Sherbrooke se poursuit.

Le promoteur Must Urbain a lancé les travaux de construction d’un immeuble de 68 logements sur les terrains où se trouvait autrefois plusieurs bars, dont l'ancien Maysen Pub.

Le bâtiment abandonné avait été démoli en 2015.

Sur son site web, Must Urbain indique que des studios, des lofts, des appartements 3 1/2 et 4 1/2 avec balcons et climatisation seront offerts en location. Il y aura aussi une terrasse sur le toit et un gym.

Le projet qui verra le jour en 2023 comprendra aussi un espace commercial au rez-de-chaussée.