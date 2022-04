Convention collective de 7 ans pour les policiers et policières du SPS

Les policiers de Sherbrooke ont un nouveau contrat de travail en poche. L'entente a été entérinée par le conseil municipal lundi soir.

La convention collective est d'une durée de sept ans. Elle prévoit des augmentations salariales de 2 % pour les années 2020 à 2023 et 2026 et de 2,5 % pour 2024 et 2025.

Vingt postes temporaires deviendront permanents. Des améliorations seront apportées pour favoriser la conciliation travail-famille, la rétention et l'attractivité de la main-d'oeuvre.

La Ville précise dans un communiqué que les discussions avec l'Association des policiers et policières de Sherbrooke se poursuivront afin de maintenir et faire progresser un environnement de travail constructif pour l'ensemble des policiers du Service de police de Sherbrooke. (SPS)

La signature officielle du nouveau contrat de travail aura lieu dans les prochaines semaines.