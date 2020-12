Coprésidence toute féminine pour l'Association des gens d'affaires

L'Association des gens d'affaires du centre-ville de Sherbrooke présente son nouvel exécutif.

Anik Beaudoin, du Restaurant Auguste, et Mélanie Alain, copropriétaire de Ça beigne, deviennent coprésidentes de l'organisation, elles seront appuyées par Pierre-Luc Labonté des boutiques Roger Labonté et Alexclusif au poste de vice-président, Yann Doyon de Savo comme secrétaire et Élie Perras de Cain Lamarre au poste de trésorier.

Les autres administrateurs sont William Marier de Kobo - Bistro japonais, Louise Bourgault de la Chambre de commerce de Sherbrooke, Simon Vinette de CAKE Communication, Catherine Sheehy de Boutique Piosa, Sébastien Manseau de Les services Gest Immo, David Fabi de Brûleries FARO, Sébastien Grondin du Séminaire de Sherbrooke et Suzanne-Marie Landry du Théâtre Granada.