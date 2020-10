CORONAVIRUS: L'Estrie toujours en alerte modérée

Même si l'Estrie compte trois morts en autant de jours, la région demeure en alerte modérée, soit en zone orange.

C'est donc dire que contrairement à la zone rouge, les bars, salles à manger des restaurants et les gyms demeurent ouverts tout en respectant les consignes sanitaires.

L'endroit où il y a le plus de risque de contagion c'est dans votre domicile, plus que dans votre milieu de travail ou encore à la garderie selon Alain Poirier, de la santé publique de l'Estrie.

L'Estrie est moins touchée par les décès liés à la COVDI-19. 37 personnes sont mortes des complications liées au coronavirus, de ce nombre, 3 % étaient âgées entre 60 et 69 ans, 27 % entre 70 et 79 ans et 70 % avaient plus de 80 ans. Le plus récent décès rapporté par la santé publique est survenu dans la communauté.

Le secteur administratif du centre d’hébergement Argyll à Sherbrooke est en veille d'éclosion. L'unité des soins n'est pas touchée.

Sur l'ensemble du territoire du CIUSSS de l'Estrie - CHUS en date de lundi il y avait 41 éclosions.