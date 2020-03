Coronavirus : Sherbrooke entre en mode veille

La Ville de Sherbrooke est en mode veille à la suite de la confirmation d'un cas de coronavirus en Estrie.

L'objectif est de s’assurer que l’évolution de la situation ne perturbe pas les activités de la Ville et de s'assurer que les services aux citoyens seront maintenus.

Sherbrooke dispose d'un plan particulier d'intervention en cas de pandémie. Ce dernier a été mis à jour au cours des derniers mois.

"On s'entend qu'on n'est pas en train de dire qu'il y a une rupture de services en ce moment, c'est important de le mentionner. Mais si jamais on arrive a des cas comme en Italie ou il y a des fermetures d'écoles, on a des travailleurs qui devront rester à la maison, donc c'est vraiment de la prévention qu'on fait pour justement assurer le service à la population." -Stéphane Simoneau, coordonnateur aux mesures d'urgence.