Coup d'envoi des travaux de construction de nouveaux bureaux pour Christian Belleau

Pas de doute, les affaires vont bien pour l'entreprise de Constructions Christian Belleau qui a célébré son 15e anniversaire l'an dernier.

Afin de notamment poursuivre sa spécialité en construction résidentielle pour encore plusieurs années, l'entreprise sherbrookoise s'est offert de nouveaux bureaux d'affaires évalués à près de 4M$.

La première pelletée de terre marquant la construction de ces locaux d'une superficie de 600 000 pieds carrés, qui seront situés sur la route 220 dans le secteur Saint-Élie, a eu lieu ce matin.

Deux locaux commerciaux de 800 000 pieds carrés seront disponibles pour la location.

Le positionnement a été choisi avec soin afin de maximiser l’accessibilité de ses services à toute la population de l'Estrie.

Ce projet permettra de consolider 25 emplois et de continuer à offrir du travail à 150 sous-traitants.

« Chacun a ses idées et propose de nouveaux projets. Nous sommes rendus dans le multilogement, dans les jumelés, les maisons unifamiliales et maisons de luxes. On construit aussi des chalets à Eastman. Nous couvrons maintenant très large! On a du monde pour répondre à tous les besoins et toutes les demandes. »- Le Directeur général, Christian Belleau.