Couvre-feu: une dizaine de manifestants se rassemblent à Magog

Une manifestation contre le couvre-feu regroupant une dizaine de personnes s'est tenue dans la nuit de mardi à mercredi à Magog.

Le rassemblement a pris place dans le Parc des Braves au centre-ville de Magog vers 22h mardi soir.

Il aura seulement fallu une trentaine de minutes pour que les manifestants soient interceptés par les agents de la Régie de police de Memphrémagog, selon les informations de son porte-parole, le lieutenant Carl Pépin.

Tous les participants se sont vu remettre une contravention de 1558$ pour ne pas avoir respecté le couvre-feu en place depuis le 31 décembre partout au Québec.

REMISES DE CONSTATS SUR LA ROUTE

M. Pépin a tenu à souligner que la RPM a laissé un certain délai d'adapation aux automobilistes en lien avec le respect du couvre-feu. En effet, entre le 31 décembre et le 3 janvier, tous les patrouilleurs ont donné des avertissements aux contrevenants. Toutefois, dès la nuit du 3 au 4 janvier, 3 constats ont été remis à des gens qui circulaient sur la route après 22h pour des raisons jugées non essentielles.

De plus, outre la dizaine de constats remis lors de la manifestion, une autre contravention en lien avec le couvre-feu a été remise la nuit dernière.