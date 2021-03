COVID-19 : 16 nouveaux cas et appel au dépistage à Sherbrooke

Un appel au dépistage a été lancé, en début d'après-midi, par la Santé publique de l'Estrie pour toutes personnes ayant fréquenté la boutique l'Entrepôt Chaussures P.R.I.X sur la rue King Ouest à Sherbrooke, durant une certaine période.

Les gens ayant fréquenté l'endroit, du 22 au 24 mars entre 9 h et 17 h et le 25 mars entre 9 h et midi, sont invités à se faire dépister pour la COVID-19. Selon la Santé publique, une personne atteinte du virus a fréquenté l'endroit pendant sa période de contagion.

Bien qu'il n'y ait pas encore d'éclosion, la présence d'un variant a été confirmée, ce qui nécessite un dépistage rapide des cas.

Les clients doivent également surveiller l'apparition de symptômes pendant une période de 14 jours, suivant la date de leur visite dans l'établissement.

Bilan quotidien

16 cas de COVID-19 sont enregistrés aujourd'hui, en Estrie, dont 7 à Sherbrooke. Le nombre de cas actifs augmente légèrement et se situe à 110. Les décès et les hospitalisations sont stables.

La région se rapproche de plus en plus du cap des 50 000 doses de vaccins administrées avec 48 286 doses.