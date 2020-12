COVID-19 : 2 morts et 77 nouveaux cas en Estrie

Le bilan quotidien de la COVID-19 fait état de 2 morts et de 77 nouveaux cas en Estrie.

Les nouvelles victimes proviennent de l'hôpital et centre d’hébergement Argyll ainsi que du Centre de santé et de services sociaux de la MRCde-Coaticook.

Plus de la moitié des nouvelles personnes infectées habitent Sherbrooke avec 38 cas.

Le nombre d'hospitalisations ne s'améliore pas alors qu'il y en a 36, dont 4 aux soins intensifs.

Besoin de renfort

Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS lance un appel en renfort en soins infirmiers en zones chaudes.

On demande aux infirmières, aux infirmières auxiliaires et aux inhalothérapeutes ainsi qu'aux retraités de ces professions de lever la main afin de prêter main-forte , et ce, pour une période de six semaines.

Vous pouvez postuler au sur le site besoindevous.ca.