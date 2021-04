COVID-19 : 28 nouvelles infections et un décès au Manoir Jeffrey

Les autorités de la santé comptabilisent 28 cas aujourd'hui, en Estrie, une légère diminution par rapport à la veille. 1 décès additionnel est recensé au Manoir Jeffrey, à Val-des-Sources.

Sur les 28 nouvelles infections, 9 sont à Sherbrooke, 7 dans les MRC de Granit et de la Haute-Yamaska, et 2 dans les MRC de Pommeraie et de Memphrémagog.

Les hospitalisations continuent leur progression. Il y en a présentement 12, soit deux de plus dans les dernières 24 heures. 117 cas de variant sous surveillance.

La Santé publique fait relâche durant le long congé de Pâques. La prochaine mise à jour du bilan aura lieu mardi prochain.