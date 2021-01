COVID-19: 389 nouveaux cas en Estrie pendant le congé du jour de l'An

Le bilan de la COVID-19 en Estrie fait état de 389 nouveaux cas pendant le congé du jour de l'An.

La Santé publique rapporte aussi une augmentation du nombre d'hospitalisation pour des cas de coronavirus avec 51.

Depuis le 30 décembre, huit personnes sont aussi décédées dans la région.

Du côté provincial, un nouveau record de cas de COVID quotidiens et un nombre inégalé de nouvelles hospitalisations ont aussi été enregistrés pendant cette même période.

On compte 7 663 nouvelles infection 121 nouveaux décès et 150 hospitalisations de plus.

Plusieurs experts parlent d'un bilan catastrophique, signe que les gens se sont rassemblés pour célébrer malgré les mesures en place.

Provenance des personnes décèdées pour la période du 30 et 31 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier :