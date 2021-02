COVID-19: 47 nouveaux cas et aucun décès en Estrie

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 joue au yoyo en Estrie.

Après deux jours consécutifs sous la barre des 20 cas, voilà que 47 nouvelles personnes infectées sont signalées.

La situation de la COVID-19 est donc encore trop fragile en Estrie pour espérer, à court terme, un passage en zone orange.

Même si les cas et les hospitalisations diminuent, la prudence est de mise selon le Dr Alain Poirier de la Santé publique de l'Estrie.

« On ne veut pas jouer au yoyo en retournant en zone orange trop tôt. Si ça fait une semaine que nous avons un nombre d'hospitalisations et un nombre de cas qui correspond à la zone orange, on veut quand même plus de stabilité. Nous voulons être certains d'être dans le palier orange pour un certain temps. » - Dr Alain Poirier de la Santé publique de l'Estrie