COVID-19 : 48 cas en Estrie, dont la majorité au Granit

Le bilan de la COVID-19 est stable en Estrie, ce mardi. Les autorités de la santé confirment 48 nouvelles personnes infectées au virus.

C'est encore au Granit où l'on observe un grand nombre de cas. Sur les 48 aujourd'hui, 30 proviennent de ce secteur. Vu le contexte de transmission du virus particulièrement élevé, la polyvalente Montignac de Lac-Mégantic est fermée jusqu'au 7 mai, a annoncé hier le Centre de services scolaires des Hauts-Cantons.

Il y a une hospitalisation en moins pour un total de 25. 81 cas de variants ont été confirmés jusqu'à présent par la technique de séquençage. Le taux de positivité au variant lors des sept derniers jours est de 95,8% en Estrie. C'est supérieur à la moyenne provinciale qui s'établit à 84,3 %.

Plus de 183 000 personnes ont reçu une première dose de vaccin, et plus de 6 400 la deuxième. Les gens âgés de 40 à 44 ans pourront prendre rendez-vous dès demain pour se faire vacciner.