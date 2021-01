COVID-19: 77 nouveaux cas et 3 nouveaux décès dans la région

Le bilan des cas de la COVID-19 connait une légère baisse dans la région.

77 nouveaux cas de coronavirus s'ajoutent, soit 38 en Mauricie et 39 au Centre-du-Québec.

Le grand Drummond compte 24 nouvelles personnes infectées dans la journée d'hier.

Le CIUSSS MCQ déplore 3 nouveaux décès et 2 hospitalisations de moins en lien avec la COVID-19 pour un total de 35.

Par ailleurs, le maire de la Ville de Drummondville s'est adressé aux citoyens cet après-midi afin de faire le point sur la situation de la COVID-19.

« La situation s'améliore un peu chez nous et c'est encourageant. Nous faisons bien un jour et moins bien le lendemain.Il y a une tendance vers la baisse, mais elle est timide. C'est pour cette raison qu'il n'y a rien de gagné et qu'il faut redoubler de vigilance pour freiner la propagation. » - Le maire de Drummondville, Allain Carrier.