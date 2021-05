COVID-19 : Appel au dépistage pour un restaurant de Windsor

La santé publique de l'Estrie demande aux gens ayant fréquenté le restaurant Le Moulin situé sur la rue Principale Sud à Windsor entre le 23-24-25-29 et 30 avril et le 1er et 2 mai de se faire dépister contre la COVID-19.

Une personne atteinte du virus a fréquenté l'établissement durant sa période de contagion. Une éclosion est confirmée par les autorités de la santé.

Il est recommandé de surveiller l'apparition de symptômes 14 jours après la date de fréquentation de l'endroit, et de se faire dépister de nouveau au besoin.