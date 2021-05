COVID-19 : Augmentation des cas en Estrie

Importante remontée des cas de COVID-19 pour terminer la semaine, en Estrie. Alors que les nouvelles infections se sont maintenues pendant plusieurs jours près de la barre des 50, voilà que la région enregistre, ce vendredi, 74 cas.

Les secteurs du Granit (+20), de Sherbrooke (+17) et de Coaticook (13) ont les plus fortes hausses. Relativement épargné dans les dernières semaines, le secteur du Granit voit, depuis quelques jours, ses cas actifs augmenter. Il y en a 52 présentement dans ce secteur. Une éclosion est d'ailleurs confirmée à l'école secondaire La Frontalière où 5 cas ont été recensés jusqu'à présent.

En Estrie, 491 cas sont actifs et 14 370 personnes ont été infectées à la COVID-19 depuis le début de la crise.

Les hospitalisations diminuent de 2. Il y en a 25 actuellement. 265 000 personnes ont été vaccinées au moins une fois.

À quand le retour en orange?

Il serait surprenant que l'Estrie passe au palier d'alerte orange avant le 31 mai, date fixée par le gouvernement, selon le directeur de santé publique régional, le Dr Alain Poirier.

« Depuis trois jours, on est remonté encore en nombre de cas et d'hospitalisation. Quand on regarde des régions qui descendent très bien leur nombre de cas, on n'est pas encore là nous malheureusement. »