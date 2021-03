COVID-19 : Augmentation du nombre de cas en Estrie

Après deux journées consécutives avec un seul cas de COVID-19, le nombre d'infections bondit à 12 aujourd'hui, en Estrie.

La majorité de ces nouveaux cas sont recensés à Sherbrooke et dans la Haute-Yamaska.

Le virus n'a fait aucune nouvelle victime dans les dernières 24 heures. Bonne nouvelle également, les hospitalisations diminuent de 3. Douze personnes nécessitent présentement des soins dans la région.

Plus de 42 000 personnes ont été vaccinées, ce qui représente 8,6 % de la population.

Malgré que la situation soit encourageante en Estrie, le directeur régional de santé publique, Dr Alain Poirier, estime qu'il est trop tôt pour diminuer de palier d'alerte.

La situation des variants en Estrie

En conférence de presse ce matin, le Dr Poirier a indiqué que près de 20 % des cas de COVID-19 rapportés dans la région sont des variants.

« Ça progresse aussi, mais plus doucement. Il y a 5 semaines, on était à 3 % de tous nos cas qui étaient des variants. Présentement, on progresse dans le pourcentage de tous les cas. On approche du 20 %. »