COVID-19 : Bilan de 31 cas en Estrie

La tendance à la baisse continue en Estrie, alors que le plus récent bilan fait état de 31 cas de COVID-19.

De ces nouvelles infections, 11 sont situées à Sherbrooke. Aucun cas n'est recensé dans les MRC de Coaticook et des Sources. Bonne nouvelle, il y a davantage de guérisons que de nouveaux cas. C'est donc dire que les cas actifs diminuent de 12, pour s'établir à 365.

4 personnes de plus sont hospitalisées pour un total de 24.

En ce qui a trait aux cas de variants, 475 sont sous surveillance par technique de criblage, et 35 de la souche du Royaume-Uni ont été confirmés par séquençage.

25 % des Estriens vaccinés

La campagne de vaccination avance dans la région. Un Estrien sur 4 a reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19, selon les plus récentes données du CIUSSS. C'est légèrement en dessous de la moyenne provinciale, qui est de 28 %.

43 % des 60-69 ans ont reçu une dose. Le taux de couverture est de 81,4% chez les 70-79 ans et de 85,9 % chez les 80 ans et plus.

L'administration de la deuxième dose est débutée chez certaines clientèles, dont les travailleurs de la santé.