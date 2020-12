COVID-19: Cinq nouveaux décès en Estrie

La COVID-19 a fait cinq décès de plus dans les 24 dernières en Estrie, selon le CIUSSS de l’Estrie-CHUS, pour un total de 165 depuis le début de la pandémie.

Deux décès sont survenus à l’Hôpital et centre d’hébergement Argyll. On compte un décès à la Résidence Haut-Bois, au CSSS de la MRC-de-Coaticook (secteur CHSLD) et à la Résidence Sélection de Granby.

On dénombre également 73 nouveaux cas pour la région, portant le total des cas à 7537. Ceux-ci sont principalement à Sherbrooke (+26) et dans la Haute-Yamaska (+25).

41 personnes sont hospitalisées alors que quatre d’entre elles sont aux soins intensifs.

Pour le Québec, on dénombre 2 265 nouveaux cas depuis le dernier bilan.