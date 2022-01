COVID-19: davantage de patients seront admis à l'Hôpital de Granby

L’Hôpital de Granby hospitalisera davantage de personnes atteintes de la COVID-19. Selon l’évolution des demandes d’admission, on prévoit une dizaine de lits supplémentaires pour ces usagers.

Cela viendra soulager les hôpitaux de Sherbrooke dont le nombre d’admissions liées à la COVID-19 a augmenté de façon très importante et qui fonctionnent à pleine capacité. De plus, certains usagers de la Haute-Yamaska pourront ainsi demeurer dans leur milieu alors qu’ils étaient presque tous transférés à Sherbrooke jusqu’à maintenant.

Ce changement est effectif dès aujourd'hui.

Toutefois, les gens atteints de la COVID-19 et ayant besoin de soins intensifs, soit les soins les plus spécialisés, continueront d’être transférés dans d’autres hôpitaux. « L’Hôpital de Granby dispose de tout l’équipement nécessaire, d’un environnement adapté ainsi que d’un personnel médical et infirmier spécialement formé, prêt à recevoir les usagers atteints de la COVID-19 », précise Patricia Bourgault, directrice des soins infirmiers au CIUSSS de l’Estrie-CHUS. Elle ajoute que l’Hôpital de Granby hospitalisait déjà quelques patients en soins palliatifs ou en fin de vie aux prises avec la maladie.

À moyen terme, des admissions liées à la COVID-19 s’effectueront aussi dans d’autres hôpitaux du CIUSSS de l’Estrie-CHUS : Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins, CSSS du Granit et CSSS de Memphrémagog.