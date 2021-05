COVID-19 : Deux décès et 39 nouvelles infections en Estrie

Autre diminution des cas de COVID-19 en Estrie, ce mercredi. Le dernier bilan fait état de 39 nouvelles infections et de deux décès dans la communauté, portant le total de victime à 338.

Les secteurs du Granit (+15) et de Sherbrooke (+9) enregistrent le plus grand nombre de cas confirmés. 526 cas sont actifs à l'heure actuelle, tandis que 13 914 ont été recensés depuis le début de la pandémie.

Les hospitalisations diminuent de 4 pour s'établir à 39.

Vaccination en Estrie

La vaccination pour la COVID-19 va bon train dans la région, selon le directeur de la campagne Jean Delisle. 219 000 personnes ont reçu une première dose, ce qui représente 43,5 % de la population. L'administration de la deuxième dose progresse auprès des résidences et du personnel de la santé. 2 % de la population a été vaccinée deux fois.

Quelques places sont toujours disponibles pour se faire vacciner dans les semaines à venir. En date de cet avant-midi, 89 % des plages horaires offertes avaient déjà été réservées.

« On sent l'engouement pour la vaccination. Dès que de nouveaux groupes seront priorisés ou qu'on aura l'autorisation du ministère d'ouvrir de prochains rendez-vous, on le fera. » - Jean Delisle, directeur de la campagne de vaccination en Estrie.