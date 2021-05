COVID-19 : Hausse des hospitalisations en Estrie et 53 cas confirmés

Les cas de COVID-19 augmentent légèrement aujourd'hui, en Estrie, selon le dernier bilan de la santé publique. Parallèlement, les hospitalisations sont en forte hausse.

53 personnes de plus ont reçu un résultat positif à la COVID-19 dans la dernière journée. De ce nombre, 21 proviennent du Granit et 14 de Sherbrooke. Les autres RLS enregistrent entre 0 et 4 cas. En Estrie, 465 personnes sont présentement positives au virus. 13 486 cas ont été confirmés depuis mars 2020.

8 personnes de plus nécessitent des soins dans un centre désigné de la région pour un cumulatif de 33 hospitalisations, dont 8 aux soins intensifs.

Plus de 187 000 personnes ont reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19. L'administration de la deuxième dose se poursuit pour les travailleurs de la santé et les résidents en CHSLD. Près de 46 % des personnes habitant en CHSLD ont d'ailleurs obtenu leur deuxième vaccin. L'objectif des autorités de la santé est de compléter cette opération d'ici le 8 mai.

En terminant, rappelons que c'est à compter de minuit ce soir que les mesures spéciales d'urgence entrent en vigueur pour la MRC du Granit qui tombe en zone rouge.