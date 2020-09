COVID-19 : L'Estrie en zone orange à compter de jeudi

Le premier ministre François Legault confirme que l'Estrie passera en zone orange à compter de minuit mercredi soir.

Ainsi, de nouvelles restrictions entreront en vigueur. Un maximum de six personnes ou deux familles par résidences.(même si plus de 6 personnes)

25 personnes maximum pour les activités organisées dans un lieu public intérieur et extérieur.

Les restaurants et les bars resteront ouverts, mais un maximum de six personnes pourra partager la même table et la vente d'alcool cessera à 23 h.

Lundi, l'Estrie a enregistré 28 nouveaux cas de coronavirus.