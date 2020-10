COVID-19: « L'Estrie plus proche du jaune que du rouge», dit Alain Poirier

L'Estrie compte 25 nouveaux cas de COVID-19, dont 14 en Haute-Yamaska.

Il n'y a pas de nouveau décès dans la région alors que le nombre d'hospitalisations est maintenant à 8.

L'Estrie est toujours en zone orange.

L'équipe de la santé publique de l'Estrie a fait le point cet après-midi.

« On est plus proche du jaune que du rouge. On a vu aujourd'hui certaines mesures renforcées en milieu scolaire, dont les activités sportives qui touchent les jeunes, et nous ne voulons pas aller dans le rouge. Si nous nous fions à ce que l'on voit au niveau notamment du nombre d'éclosions, on ne progresse pas vers le rouge. » - Le directeur de la Santé publique de l'Estrie, le Dr. Alain Poirier.