COVID-19 - Le sommet de la courbe atteint en Estrie?

L'Estrie pourrait avoir atteint le fameux sommet de la courbe en ce qui a trait à la COVID-19, selon la Santé publique de la région.

Les chiffres des derniers jours démontrent une baisse dans le nombre de nouveaux cas. Il en est de même aussi pour les hospitalisations et le nombre de personnes aux soins intensifs.

« Les chiffres sont plutôt stables. La courbe du nombre de cas positifs, ce n’est pas que ça monte ou ça descend. On n’est pas mal au plafond. Ça ne veut pas dire que tout est réglé. Quand on est au plafond, on est encore dans la partie la plus critique avec les hospitalisations, les soins intensifs, et, bien sûr, les décès ». - Le directeur de la Santé publique de l'Estrie, Dr Alain Poirier

Une situation qui tranche avec l’Estrie en début de crise, qui a longtemps été deuxième dans la province pour le nombre de cas. Le Dr Poirier voit bel et bien une amélioration : « vous vous rappellerez peut-être qu’on était parmi les premiers en nombre de cas au tout début de la pandémie, et bien, ce n’est plus le cas maintenant, on est au sixième rang. Ça veut dire que, pour se retrouver à cette position-là, la situation est plutôt favorable en Estrie par rapport au reste du Québec. »

Dépistage

Il serait permis de penser que la diminution du nombre de nouveaux cas est due au fait qu’il y a de moins de dépistage. Le directeur de la santé publique assure qu'il en est tout autre. « Pour la question des tests, c’est la première chose à se demander. Si on ne teste pas, on n’aura pas de cas positif, mais la réponse ce n’est pas ça. On est la deuxième région qui, en proportion de tous les habitants, teste le plus. Donc, ce n’est pas là la bonne explication ».

La réponse serait plutôt dans le respect des consignes. « La bonne réponse, c’est dans la population, les gens doivent probablement bien respecter les mesures. Dans les dernières semaines, c’est essentiellement chez les travailleurs de la santé que nous avons eu des cas positifs. Oui, il y en a eu dans les résidences pour aînés, mais dans la population en général, c’est un indice que les mesures sont bien respectées, car on a très peu de cas », dit le Dr Poirier.

Baisse

Qui dit sommet de la courbe, dit aussi baisse des cas. Il est trop tôt encore pour affirmer que la région en est là. Les prochaines semaines sauront l’indiquer. « Les données les plus solides sont celles des hospitalisations, des soins intensifs, parce que ça, c’est difficile à altérer. La disponibilité des tests, les réactifs, les écouvillons et à qui on l’offre, ça, ça pourrait jouer selon les régions, mais il ne semble pas que c’est la situation. On a, effectivement, l’air d’être, ici, en Estrie, en diminution, mais dans une semaine on sera plus sûr de dire ça et le mérite est à tous les citoyens qui partout, dans les différents milieux, respectent bien les consignes de distanciation. C’est ça qui fonctionne pour empêcher ce virus de se propager », indique Dr Poirier.

CHSLD

La situation semble être aussi maîtrisée dans les CHSLD de l’Estrie. Or, le problème est plutôt dans les résidences privées pour personnes aînées. Six d’entre elles dénombrent présentement des cas, pour un total de 86 résidents et 27 membres du personnel. Des mesures sont prises, assure le directeur de la Santé publique de l'Estrie, comme le confinement en chambre, la mise en place de mesures de protection et la vérification régulière des symptômes par des questionnaires ou par des prises de températures.

Dans les cas où le problème est au niveau du personnel, le CIUSSS de l’Estrie-CHUS assure qu’il dépêche les ressources nécessaires.

Par ailleurs, le personnel « est au rendez-vous » assure le président-directeur général du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Dr Stéphane Tremblay. La région qui n’aurait pas besoin pour l’instant de faire appel à des médecins pour remplacer du personnel, comme c’est le cas dans d’autres régions.

Situation critique

Parmi l’ensemble des résidences pour personnes aînées privées de la région, la résidence Ferland de Danville est drastiquement touchée. 24 des 25 résidents sont atteints de ce coronavirus. Huit membres du personnel sur 12 le sont aussi. Deux décès sont survenus.

« Le nombre de personnes travaillant à cet endroit n’est pas suffisant. Nous appuyons cette résidence pour aînés. Plusieurs employés qui n’ont pas été touchés ont dû été retirés, car ils ont été en contact étroit avec les personnes touchées. De nombreuses mesures de prévention ont été déployées, par l’envoi d’équipements de protection, mais aussi avec l’envoi de travailleurs de notre organisation et par l’implication de l’équipe de prévention des infections », a mentionné, en anglais, le Dr Poirier.