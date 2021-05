COVID-19 : Les cas actifs sous la barre des 400 en Estrie

Alors que la majeure partie de l'Estrie passera en zone orange dans quelques jours, la région présente un autre bilan encourageant ce vendredi avec 29 nouveaux cas de COVID-19.

Les RLS de Sherbrooke (+6), de la Pommeraie (+6) et du Granit (+7) enregistrent le plus grand nombre de cas confirmés. Seuls les secteurs du Haut-Saint-François et des Sources n'ont aucune nouvelle infection.

Comme hier, il y a davantage de guérisons que de nouveaux cas. Les cas actifs redescendent ainsi sous la barre des 400 pour s'établir à 394. Un patient de plus est cependant hospitalisé pour un total de 32.

Plus de 293 000 personnes ont été vaccinées en Estrie.