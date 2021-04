COVID-19 : Les cas et les hospitalisations augmentent en Estrie

Après quelques jours de stabilité, les cas de COVID-19 bondissent à 37 cas aujourd'hui, en Estrie. Le virus n'a fait aucune nouvelle victime, mais les hospitalisations augmentent.

Sur les 37 infections, la moitié sont dans la région de Sherbrooke. Chaque MRC de la région sociosanitaire de l'Estrie enregistre au moins un cas. 217 cas sont actifs sur le territoire.

Après une diminution des hospitalisations hier, 4 personnes de plus nécessitent des soins dans les centres hospitaliers de la région. Le cumulatif s'élève à 15.

Près de 81 000 personnes ont été vaccinées, soit une augmentation de plus de 3 700 par rapport à la veille. Le taux de couverture est maintenant de 16,6%. La vaccination était accessible, depuis quelques semaines, aux gens âgés de 65 ans, mais elle sera ouverte, dès demain, aux 60 ans et plus.