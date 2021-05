COVID-19 : Plus de 50 % des Estriens vaccinés

L'Estrie a franchi, hier, une étape importante de la campagne de vaccination, alors qu'une personne sur deux a reçu une dose de vaccin contre la COVID-19. La santé publique rapporte, également, un bilan stable des infections ce mercredi.

À ce jour, ce sont donc 255 505 citoyens de la région qui se sont fait vacciner au moins une fois. Grâce à l'arrivage de nouvelles doses, des milliers de rendez-vous ont été ajoutés, hier, sur la plateforme Clic Santé et sont disponibles dans les sept prochains jours.

Les jeunes adultes, qui ont maintenant accès à la vaccination, répondent à l'appel selon le directeur de campagne Jean Delisle.

« Concernant les 18-24 ans, quand on prend les personnes vaccinées et celles qui ont pris un rendez-vous, on est rendu à 55 % déjà ce matin. [Pour la tranche d’âge des]​ 24-29 ans, c'est la même chose avec 54 %. Ça progresse très bien. »