COVID-19: Premier centre de dépistage sans rendez-vous en Estrie

Il est situé au 500 rue Murray à Sherbrooke et est ouvert tous les jours de 7h à 19h.

Il faut présenter certains symptômes reliés au virus pour être admissible.

Ce centre s'ajoute aux autres lieux de dépistage de la région qui demeurent ouverts.

« Augmenter la réalisation de tests chez les personnes présentant des symptômes est la meilleure stratégie pour mieux contrôler le nombre de cas confirmés lors d’un déconfinement. On teste pour trouver des cas positifs, on identifie leurs contacts, on remonte la chaîne de transmission et on isole les personnes atteintes pour éviter de propager le virus »

- Robin-Marie Coleman, présidente-directrice générale adjointe du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.