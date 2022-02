Dans la tête de Pier-Luc Funk, une soirée dédiée au TDA/H en Estrie

Dans le cadre des festivités soulignant son 25e anniversaire, TDA/H Estrie présente fièrement Dans la tête de Pier-Luc Funk, une soirée en formule « grande entrevue » qui met en lumière le parcours fascinant de cet artiste aux mille talents.

Après avoir parlé publiquement de son TDA peut être H, Pier-Luc Funk s’est avéré un choix évident pour cette soirée offerte à aux membres et au public estrien dans le cadre des festivités du 25e selon Céline Landreville, directrice de l’organisme.

Véritable homme-orchestre du paysage artistique québécois, Pier-Luc Funk décline ses multiples talents avec une énergie et une sensibilité sans pareille. Alors qu'il était en ondes un jour, il a abordé son TDA, peut être H, et l’effet a été presque instantané. Il est rapidement devenu, sans le vouloir, un modèle inspirant pour beaucoup d’adultes et d’ados touchés de près ou de loin par le TDA/H.

Plusieurs partenaires ont souhaité s’associer à cet événement, dont la Fondation pour les élèves du CSSRS, Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, ainsi que Desjardins.

Cette soirée sera le premier grand rassemblement en salle de spectacle à Sherbrooke depuis leur fermeture le 31 décembre dernier. L’événement est déjà à guichet fermé vu la restriction à 50% de capacité.

À propos de TDA/H Estrie

TDA/H Estrie est un organisme communautaire offrant des services sur tout le territoire estrien depuis 1996 qui a pour mission d’informer, outiller et soutenir les personnes concernées par le TDA/H. Il travaille à l’amélioration de la qualité de vie et au développement du plein potentiel des personnes ayant le diagnostic.