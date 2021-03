Danser pour briser l'isolement des personnes ayant une déficience intellectuelle

Une initiative lancée par la Sherbrookoise Camille Gauthier-Boudreault fait son bout de chemin dans la province.

Ergothérapeute de formation, la jeune femme, accompagnée de deux de ses deux stagiaires, a créé une chorégraphie sur la chanson « T'as la groove » de Les Brothers, afin de faire danser des personnes présentant une déficience intellectuelle.

La danse a été reprise par un peu de plus d'une vingtaine d'organismes et d'écoles de partout au Québec, dont certains proviennent même de la Gaspésie et de la Côte-Nord. Au total, ce sont plus de 350 personnes qui ont bougé sur la chanson.

Une vidéo récapitulative a été partagée plusieurs centaines de fois sur les réseaux sociaux depuis.

« Je me disais qu’il était intéressant de faire en sorte que toutes les personnes présentant une déficience intellectuelle puissent s’engager dans un projet commun pour briser l’isolement qui est davantage mis de l’avant en raison de la COVID-19. »

L’instigatrice ne s’attendait pas à un tel succès et à un tel engouement. Camille songe maintenant à organiser un spectacle virtuel regroupant différents organismes de la province.