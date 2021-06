De l'argent pour la recherche sur le cancer pédiatrique à Sherbrooke

La Fondation Charles-Bruneau s'implique dans la recherche sur le cancer pédiatrique à Sherbrooke.

L'organisme versera 246 410 $ aux travaux de recherche menée par la Dre Josée Brossard, hémato-oncologue pédiatrique à l'Hôpital Fleurimont du CIUSSS de l'Estrie - CHUS et chercheure au Centre de recherche du CHUS.

Le Centre de recherche du CHUS entamera trois initiatives en recherche clinique sur les cancers pédiatriques.

C'est la première fois de son existence que la Fondation Charles-Bruneau investit dans la recherche sur le cancer pédiatrique à Sherbrooke

" C'est vraiment très motivant pour notre équipe de faire partie de tous ces projets nationaux et internationaux ayant un objectif commun : guérir et prévenir le cancer pédiatrique ", souligne la Dre Josée Brossard, hémato-oncologue pédiatrique à l'Hôpital Fleurimont et chercheure au CRCHUS.



Quelques informations sur le cancer chez l'enfant

- Au Canada, annuellement, environ 1000 enfants, de la naissance à 14 ans, reçoivent un diagnostic de cancer.

- Chez les enfants de plus de 1 an, le cancer est la 2e cause de mortalité après les accidents.

- Plus de 80 % des enfants atteints de cancer guérissent, parfois avec des effets secondaires qui perdurent à long terme.

.