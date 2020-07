De nouveaux chantiers routiers lancés à Sherbrooke

Une quarantaine de chantiers routiers sont en cours cette semaine sur le territoire de la Ville de Sherbrooke.

La semaine dernière, 13 chantiers ont été complétés, dont les travaux de construction des rues de Courville et Achille-Beaucher et le réaménagement du boulevard Monseigneur-Fortier, dans le secteur du nouveau Costco.

Cinq nouveaux chantiers débutent cette semaine, dont la construction des rues Wright-Gibson et Yvon-Bibeau, dans le district de Rock Forest.

Il est aussi question de la construction d’un trottoir et de l’urbanisation de la rue Henri-Labonne, entre le boulevard Bourque et la rue Poisson, de l’ajout d’un trottoir et du resurfaçage de la rue Gibraltar, entre le boulevard Bourque et la rue de Gaspé, ainsi que du remplacement de ponceaux sur la rue Clément.

Sachez aussi que pour une durée de trois semaines, des ralentissements sont à prévoir sur la rue King Ouest, en face des Promenades King, alors que la compagnie Bell Canada y effectue aussi des travaux.