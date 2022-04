Début de la construction de la passerelle cyclable sur le pont Joffre

C'est aujourd'hui que débute le chantier de construction de la passerelle cyclable sur le pont Joffre au centre-ville de Sherbrooke. Elle devrait être accessible aux cyclistes à compter de la mi-septembre.

Durant les travaux, il y aura fermeture de la voie de droite en direction ouest. L'accès au trottoir sera maintenu en tout temps.

La limite de vitesse est réduite à 30 km/h. La présence policière sera accrue.

Rappelons que les amendes sont doublées dans une zone de chantier.

D'autres chantiers prennent leur envol

La saison des travaux routiers débute en force cette semaine avec la réfection de la rue Allard à Fleurimont, entre la rue des Secrétaires et le chemin Galvin, et l'ajout d'un trottoir entre les rues des Secrétaires et des Rubis.

C'est aussi le début des travaux de reconstruction de la rue Salaberry, entre les rues Papineau et Zéphirin-Cormier. L'intersection Papineau et Salaberry sera fermée toute la semaine.

Début aussi d'un chantier sur la rue Fabre, entre les rues McManamy et Adélard-Colette sans oublier l'important chantier sur Galt Ouest, entre les rues Alexandre et Belvédère Sud qui est débuté depuis quelques semaines.

Des travaux de réparation du trottoir débutent sur la rue Denault, entre les rues Galt Ouest et Edward-Rose.

Rappelons que la Ville de Sherbrooke prévoit des investissements de près de 50 M$ cette année dans la réalisation de plus de 50 chantiers routiers sur son territoire.