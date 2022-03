Début de semaine mouvementé pour la municipalité de Saint-Barnabé

Démission d'une conseillère, budget adopté avec un mois de retard, congédiement du DG... la municpalité de Saint-Barnabé vit un début de semaine mouvementé.

Avec près d'un mois de retard, le budget de la municipalité de Saint-Barnabé a finalement été adopté hier soir à la séance du conseil municipal.

Si la majorité des conseillers ont voté pour, le maire Guillaume Laverdière a voté contre. Il affirme qu'il manque trop de données importantes, que des lignes ont été remplies par des points d'interrogation, et que le budget est incomplet.

« De commencer un budget sans avoir terminé l'année précédente, l'année 2021, on ne sait pas si on commence l'année avec un déficit ou avec un surplus. On ne sait pas si on doit taxer les citoyens », remarque-t-il.

De plus, en raison d'un climat de travail difficile, la conseillère Lynda Chabot, qui occupait le siège #6, a remis sa démission, a appris Noovo Info.

« C'était trop difficile pour elle de siéger avec les quatre conseillers qui détiennent la majorité et qui agissent sans tenir compte des opinions et sans tenir compte du respect, et des lois et réglements qui sont en place », affirme le maire, Guillaume Laverdière.

Les conseillers ont aussi voté en faveur d'un contrat à une firme externe pour mettre un terme au contrat du directeur général, Martin Beaudry. Ce dernier avait déjà été suspendu avec solde.