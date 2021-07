Début de soirée à oublier pour un automobiliste de Sherbrooke

Un homme de 47 ans devra faire face à la justice pour un délit de fuite commis sur l'heure du souper jeudi à Sherbrooke.

L'individu aurait omis de s'immobiliser au feu rouge de l'intersection des rues Galt Ouest et McMannamy et à la suite de cette infraction, il a percuté une autre voiture dans laquelle prenait place un père de famille et ses deux enfants qu'il venait de récupérer à la garderie. Il n'y a pas eu de blessé.

Par la suite, le suspect a abandonné le véhicule à contresens, sur un trottoir, près de l'accident, et il a pris la fuite à pied.

Avec l'aide de témoins, les policiers ont pu le retracer rapidement.

L'homme avait toutes les raisons de vouloir fuir.

Il avait deux fois la limite permise d'alcool dans son sang, son permis de conduire était suspendu, le véhicule dans lequel il prenait place avait été volé à un proche, et il avait en sa possession des cigarettes de contrebande.

" Pour couronner le tout, il a contrevenu à plusieurs conditions de libération alors qu'il est en attente d'un procès dans un autre dossier." Samuel Ducharme, porte-parole du SPS.

La comparution de l'homme devrait se faire vendredi au palais de justice de Sherbrooke.